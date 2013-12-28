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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač a pouzdro
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
4.5
z 5
101
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
vánoce2013
28/12/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Mám už několikátý holící strojek PHILIPS. Všechny byly výborné, ale tento poslední RQ1155 je vynikající. Dokonalost oholení, snadná obsluha, nízká váha, výborné nabíjení strojku, elegantní pouzdro.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
bodie37
08/09/2013
Česká republika
Jednoduchý, ergonomický
možnost holení na sucho i na mokro, dlouhá výdrž baterie a ergonomické tvary - to vše dělá z holících strojků Philips jedničku na trhu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tajusza
31/03/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Výhody
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Nevýhody
raczej brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025