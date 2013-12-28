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  • Jemné holení, hladká pokožka
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  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
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  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka

Ukončeno

Shaver series 7000 SensoTouchHolicí strojek pro mokré a suché holení

RQ1155/16

4.5
| (101) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Jemné holení, hladká pokožka
Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Jemné holení, hladká pokožka

  • Systém DualPrecision a GyroFlex2D

  • 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Přesný zastřihovač a pouzdro

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

101

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

28/12/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Mám už několikátý holící strojek PHILIPS. Všechny byly výborné, ale tento poslední RQ1155 je vynikající. Dokonalost oholení, snadná obsluha, nízká váha, výborné nabíjení strojku, elegantní pouzdro.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý, ergonomický

možnost holení na sucho i na mokro, dlouhá výdrž baterie a ergonomické tvary - to vše dělá z holících strojků Philips jedničku na trhu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení

31/03/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

jest super

Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.

Výhody

bateria, wyglad, funkcjonalnosc

Nevýhody

raczej brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 