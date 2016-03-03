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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač a pouzdro
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
4.0
z 5
12
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
MartinUrban
03/03/2016
Česká republika
Dobrá investice...
Delší dobu použivám a preferuji značku Philips co se tiče holení ikdyž jsem měl starši a teď zakoupený nový holicí strojek který je technologický jinde než ten starší není to zklamání ale přijemné zjištěni že jsem dobře koupil doporučuji...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tony49
21/01/2016
Česká republika
Ověřený kupující
100% SPOKOJENOST
Za svůj život - je mi 66r., jsem neměl lepší strojek.Doporučuji ho všem mužům.A.Ježek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Lumi
03/04/2015
Česká republika
výborný strojek
Výborný strojek jsem max.spokoje,dlouho vydrží při denním použití vydrží měsíc a půl. Hladké oholení bez podráždění kůže,mile mi překvapil.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025