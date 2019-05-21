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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Ocenění
4.6
z 5
49
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Georgo
21/05/2019
Česká republika
Kvalitní předchůdce současné řady strojků
Naprostá spokojenost! Sice dnes bych po zkušenostech šáhl po strojku s odsáváním vousů,ale jinak super. Slouží už několik let.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Komar
09/09/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
S holicím strojkem jsem nadmíru spokojen. Bezvadně padne do ruky, baterie mají velice dobrou výdrž. Zkrátka, absolutní spokojenost s tímto strojkem. Děkuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
starma
08/09/2013
Česká republika
zatím nejlepší strojek co jsem vlastnil
pohodlný nákup přes internet,pěkný vzhled,rychlé nabíjení a výdrž baterie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025