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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
4.2
z 5
65
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
Výkonný a funkční vodotěsný strojek
Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Mates
29/01/2014
Česká republika
za příznivou cenu solidní strojek
pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
ymas
15/09/2013
Česká republika
Výborný výrobek za dobrý peníze
+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025