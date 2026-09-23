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Ukončeno

holicí hlavy

RQ10/50

Zachovejte hladké oholení

Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon

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Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • TripleTrack

  • Náhradní jednotka

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu