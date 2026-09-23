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Ukončeno
RQ10/50
Zachovejte hladké oholení
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon
TripleTrack
Náhradní jednotka
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
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