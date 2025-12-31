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Ukončeno
RQ10/40
Výroba ukončena
Místo toho zakupte model SH70
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
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