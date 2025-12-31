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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

Holicí jednotka

RQ10/40

Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu… a to hned 10krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon svého holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
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Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • Výroba ukončena

  • Místo toho zakupte model SH70

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Technické specifikace

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