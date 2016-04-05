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Ukončeno
Se systémem Jet Clean
S LED displejem
Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Ocenění
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mack
05/04/2016
Česká republika
Perfektní i v místech,kde planžetový strojek selhal..
Jiný už nechci-bez problémů oholí místa,kde planžetový strojek měl problémy..Jasná 1!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Elektrický holicí strojek
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Výhody
Ergonomia
Nevýhody
Póki co to bez wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025