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  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
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  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky

Ukončeno

arcitecElektrický holicí strojek

RQ1085/22

1 Ocenění

Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší. Holicí strojek Philips arcitec RQ1085 kombinuje holení s výkyvnými hlavami a holicí hlavy s trojitými drážkami pro perfektní kopírování obrysů tváře i krku.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Perfektně kopíruje obrysy tváře i krku

Nejlepší holicí strojek od světové jedničky

  • Se systémem Jet Clean

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

Holení s ohebnými a výkyvnými hlavami sleduje každou křivku

Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Holicí hlavy s trojitými drážkami a o 50 % větší holicí plochou

Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 