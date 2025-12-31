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Ukončeno
RQ1085/22
Se systémem Jet Clean
Tři nezávisle uložené hlavy v holicí jednotce, která se natáčí v celém svém rozsahu. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimální kontakt s pokožkou v zaoblených místech, aby se zachytily i nejproblematičtější chloupky na krku.
Tři holicí drážky holicích hlav Triple Track nabízí o 50 % větší holicí plochu než standardní rotační hlavy s jednou drážkou.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
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Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025