3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
Dokonalé 3denní strniště snadno
Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů a strniště od společnosti Philips. Přesnost od 0,5 mm až do 10 mm.
Zakupte multifunkční zastřihovač a získejte zpět až 350 Kč.
přesné 0,5mm nastavení
Vylepšené titanové břity
1 h nabíjení/90 min použití bez kabelu
Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: počínaje 3denním strništěm o délce 0,5 mm až po plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po 0,5 mm.
Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající střihací výkon a dlouhotrvající ostrost
Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu pro perfektní strniště dlouhé pouze 0,5 mm.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Přejít na díly a příslušenství
4.6
z 5
88
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Rob111
18/05/2020
Česká republika
Kvalitni
Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum použití 2019-05-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Datum použití 2019-05-18
PBCH
16/07/2018
Česká republika
Mým potřebám naprosto vyhovuje.
Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
JRyšica
21/03/2018
Česká republika
Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!
Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů