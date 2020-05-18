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Ukončeno

Beardtrimmer series 3000zastřihovač vousů a strniště

QT4015/15

4.6

| (88) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

Dokonalé 3denní strniště snadno

Vytvarujte si bradku podle svého díky tomuto zastřihovači vousů a strniště od společnosti Philips. Přesnost od 0,5 mm až do 10 mm.

Zobrazit všechny výhody
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Zakupte multifunkční zastřihovač a získejte zpět až 350 Kč.

Nejlepší možnost, jak vytvořit strniště

Dokonalé 3denní strniště snadno

  • přesné 0,5mm nastavení

  • Vylepšené titanové břity

  • 1 h nabíjení/90 min použití bez kabelu

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 0,5 mm až 10 mm

Snadné ovládání a různá nastavení délky, 0,5 mm až 10 mm

Požadovaná nastavení délky můžete jednoduše vybrat a zajistit otáčením kolečka: počínaje 3denním strništěm o délce 0,5 mm až po plnovous délky 10 mm, v přesných krocích po 0,5 mm.

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Vynikající střihací výkon s titanovými břity

Pokročilé titanové břity zajišťují vynikající střihací výkon a dlouhotrvající ostrost

Přesnost 0,5 mm

Přesnost 0,5 mm

Nastavte zastřihovač na nejnižší polohu pro perfektní strniště dlouhé pouze 0,5 mm.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

88

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitni

Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum použití 2019-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Datum použití 2019-05-18

16/07/2018

Česká republika

Česká republika

Mým potřebám naprosto vyhovuje.

Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

21/03/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!

Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu