VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu s příslušenstvím
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu s příslušenstvím

Ukončeno

StyleShaverVoděodolný holicí strojek a zastřihovač

QS6141/32

4.5

| (30) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Vytvořte si svůj styl

Vytvořte si svůj styl prostřednictvím strojku Philips Styleshaver. Stačí otočit zápěstím a tento oboustranný nástroj pro tvarování vousů a holení vám nabídne vše, co potřebujete k vytvoření jakéhokoli stylu: počínaje dokonalým strništěm, přes upravený vous až po čisté oholení.

Zobrazit všechny výhody

Zastřihujte, upravujte, holte – vytvořte si svůj styl

Vytvořte si svůj styl

  • Kroky po 0,5 mm

  • Oboustranný zastřihovač

  • 75 min bezdrátového použití/4h nabíjení

  • Holicí strojek s dvojitou planžetou

Zastřihovač vousů a strniště: 12 nastavení délky od 0,5 do 10 mm

Zastřihovač vousů a strniště: 12 nastavení délky od 0,5 do 10 mm

Celokovový zastřihovač (32 mm) a hřeben s 12 možnostmi nastavení délky usnadňuje dosažení přesně takové délky vousů, jakou si přejete. Své dokonalé nastavení délky můžete zabezpečit pomocí nastavovacího kolečka. Odolný kovový zastřihovač se zaoblenými okraji, které jsou šetrné k pokožce, zaručuje přesné a rovnoměrné zastřižení.

Nový holicí strojek s dvojitou planžetou: holí o 20 % rychleji než dříve

Nový holicí strojek s dvojitou planžetou: holí o 20 % rychleji než dříve

Holicí strojek s dvojitou planžetou usnadňuje oholení podle vašeho stylu. Střední zastřihovač zachycuje delší, tužší vousy a dvě plovoucí planžety vše ostatní dokonale hladce oholí.

32mm nebo 15mm celokovový zastřihovač pro dokonalé detaily

32mm nebo 15mm celokovový zastřihovač pro dokonalé detaily

Když sundáte nastavitelný hřeben, objevíte pod ním celokovový oboustranný zastřihovač. 32mm stranu můžete použít pro vysoce výkonné zastřihování a 15mm stranu zase pro přesnou, jemnou práci na obtížně dosažitelných místech. Zaoblené špičky zajistí hladký, příjemný kontakt s pokožkou. Jemnější střihací jednotky se postarají o přesné zastřižení s dokonalými výsledky; jsou vynikající pro malé detaily nebo oblasti, jako například pod nosem nebo okolo úst.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

30

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Top :-)

Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)

Výhody

Vše zvládne skvěle

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum použití 2022-09-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Datum použití 2022-09-08

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

maximální spokojenost

Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

02/10/2014

Česká republika

Česká republika

tyden v provozu, ale velmi dobry

overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu