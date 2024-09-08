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Ukončeno
Vytvořte si svůj styl
Vytvořte si svůj styl prostřednictvím strojku Philips Styleshaver. Stačí otočit zápěstím a tento oboustranný nástroj pro tvarování vousů a holení vám nabídne vše, co potřebujete k vytvoření jakéhokoli stylu: počínaje dokonalým strništěm, přes upravený vous až po čisté oholení.
Kroky po 0,5 mm
Oboustranný zastřihovač
75 min bezdrátového použití/4h nabíjení
Holicí strojek s dvojitou planžetou
Celokovový zastřihovač (32 mm) a hřeben s 12 možnostmi nastavení délky usnadňuje dosažení přesně takové délky vousů, jakou si přejete. Své dokonalé nastavení délky můžete zabezpečit pomocí nastavovacího kolečka. Odolný kovový zastřihovač se zaoblenými okraji, které jsou šetrné k pokožce, zaručuje přesné a rovnoměrné zastřižení.
Holicí strojek s dvojitou planžetou usnadňuje oholení podle vašeho stylu. Střední zastřihovač zachycuje delší, tužší vousy a dvě plovoucí planžety vše ostatní dokonale hladce oholí.
Když sundáte nastavitelný hřeben, objevíte pod ním celokovový oboustranný zastřihovač. 32mm stranu můžete použít pro vysoce výkonné zastřihování a 15mm stranu zase pro přesnou, jemnou práci na obtížně dosažitelných místech. Zaoblené špičky zajistí hladký, příjemný kontakt s pokožkou. Jemnější střihací jednotky se postarají o přesné zastřižení s dokonalými výsledky; jsou vynikající pro malé detaily nebo oblasti, jako například pod nosem nebo okolo úst.
4.5
z 5
30
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Štohy
08/09/2024
Česká republika
Top :-)
Dnes, více jak po deseti letech se mi bohužel pokazila planžeta na hladké holení a nemají náhradní hlavici. Takže kdyby bylo možno dát víc jak pět hvězdiček, tak bych je dal :-)
Výhody
Vše zvládne skvěle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum použití 2022-09-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Datum použití 2022-09-08
AlPa
26/02/2019
Česká republika
maximální spokojenost
Maximální spokojenost, strojek používám denně a nedám na něj dopustit. Již nepoužívám nic jiného, co se týče holení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
sara
02/10/2014
Česká republika
tyden v provozu, ale velmi dobry
overeno v mokrem provozu,funkce velmi dobre, dobre se drzi,prijemny na dotek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6141/32 Voděodolný holicí strojek a zastřihovač