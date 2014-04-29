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Ukončeno

StyleShavervoděodolný zastřihovač a holicí strojek

QS6140/32

4.8

| (13) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Prezentujte svůj styl

Vytvořte se zastřihovačem Styleshaver takový vzhled, po kterém toužíte. Stačí otočit zápěstím a tento oboustranný elektrický zastřihovač vousů vám nabídne vše, co potřebujete k vytvoření jakéhokoli stylu: stylová bradka, strniště nebo dokonale oholená tvář, i pokud máte tvrdé vousy.

Zobrazit všechny výhody

Zastřihování, styling a holení – to vše s jedním výrobkem

Prezentujte svůj styl

  • Pro

Zastřihovač vousů s 12 předvolbami nastavitelné délky od 0,5 mm do 10 mm

Zastřihovač vousů s 12 předvolbami nastavitelné délky od 0,5 mm do 10 mm

Široký (32mm) zastřihovač Philips s 12 možnostmi nastavení délky od 0,5 mm do 10 mm usnadňuje dosáhnout přesně požadované délky. Otáčením kolečka upravíte ideální nastavení délky pro vás. Odolný kovový zastřihovač se zaoblenými hranami, které jsou šetrné k pokožce, zaručuje přesné a rovnoměrné zastřižení.

Oboustranný zastřihovač: 32mm a 15mm strany pro jemné zastřižení

Oboustranný zastřihovač: 32mm a 15mm strany pro jemné zastřižení

Když sejmete nastavitelný hřeben, objevíte pod ním oboustranný přesný zastřihovač. Na jedné straně je 32mm vysoce výkonný zastřihovač. Na druhé straně naleznete 15 mm široký přesný zastřihovač – ideální pro zastřihování špatně dostupných míst, např. pod nosem a kolem úst. Je navržen tak, aby stříhal velmi těsně, a přesto přitom chránil pokožku. Jeho malá velikost usnadňuje sledování prováděných úkonů – uvidíte jemné linie a detaily.

Holicí strojek s dvojitou planžetou oholí i nejtužší vousy

Holicí strojek s dvojitou planžetou oholí i nejtužší vousy

Holicí strojek s dvojitou planžetou usnadňuje vyčištění strniště okolo bradky, dokonce i na krku. Střední zastřihovač zachycuje delší, tužší vousy a dvě plovoucí planžety vše ostatní dokonale hladce oholí.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek AWARD-612375

Recenze

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4.8

z 5

13

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

2
1

29/04/2014

Polska

Polska

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu

Używam od ponad pół roku 2 razy w tygodniu, a ciągle działa jakbym ją kupił wczoraj. Jestem zadowolony z produktu. Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

22/09/2013

Polska

Polska

Po prostu genialna

Zawsze wystrzegałem się maszynek elektrycznych - a to za szybko zużywała się osłonka, a to nie dokładnie goliły, a to znów akumulatory starczały...na pół golenia. Golarka Philipsa to prezent od żony.... a takich się nie nie odmawia ;) Dość sceptycznie podszedłem do pierwszej próby - i wręcz mnie zatkało. Nie dość, że goli naprawdę dokładnie, to trymer pozwala idealnie dbać o brodę i wąsy. Koniec z nożyczkami, podcinaniem, modelowaniem - używam wyłącznie tej maszynki i jestem bardzo zadowolony. Produkt genialnie leży w dłoni, łatwo nad nim zapanować, nawet mając mokrą dłoń nie wysuwa się z ręki. Regulacja daje pełne spektrum możliwości zapanowania nad zarostem - od gładkiej skóry po modelowanie brody. I rzecz najważniejsza - akumulatory... genialny czas pracy, udało mi się golić codziennie, przez tydzień, na jednym ładowaniu! Polecam tę golarkę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

15/08/2013

Polska

Polska

Philips QS6140 Pro, tego właśnie potrzebowałem!!!

Pierwsze wrażenie po rozpakowaniu produktu, bardzo solidna konstrukcja. Maszynka pewnie leży w dłoni. Golenie nią, jest proste i przyjemne. Nie podrażnia skóry, a golenie "na gładko" jest dosyć dokładne. To na czym przede wszystkim mi zależało, to możliwość przycinania zarostu. 12 ustawień ostrza to naprawdę dużo. Maszynka goli dokładnie i szybko. Szerokość ostrza też jest wystarczająca. Korzystałem z maszynek które były zbyt małe i golenie zajmował naprawdę dużo czasu. Tu ten problem nie występuje. Dużym plusem maszynki są też metalowe trymery do stylizacji, które są bardzo precyzyjne. Ładowanie urządzenia to tylko 4,5 h, a przy codziennym użytkowaniu, wystarcza na około tydzień. Maszynka jest także bardzo prosta w czyszczeniu. Podsumowując, urządzenie Philipsa to produkt wielofunkcyjny, idealny do dbania o zarost. Minusem może być jedynie brak etui i dosyć wysoka cena. Generalnie, polecam !!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleShaver QS6140/32 Wodoszczelny trymer i golarka

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