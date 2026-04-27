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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Dobíjecí Li-iontová baterie
Přesný hřeben se 14 délkami
Mokré a suché použití
Digitální displej LED
Philips OneBlade 360 je vybaven revoluční technologií pro péči o pokožku tváře. Dokáže oholit vousy všech délek. Díky systému dvojí ochrany, hladké povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými hroty je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří (12 000 pohybů za minutu), které je účinné i pro delší vousy.
Inovativní břit OneBlade 360 se dokáže ohnout jakýmkoli směrem a dokonale se tak přizpůsobit křivkám vaší tváře. Konstrukce umožňuje stálý kontakt s pokožkou a snadné ovládání. Vousy i na těžko dosažitelných místech pohodlně zastřihnete nebo oholíte pouhými několika pohyby.*
Zastřihněte si vousy na rovnoměrnou délku s pomocí dodaného nastavitelného hřebenu pro přesný střih. Vyberte si jedno ze 14 nastavení délky a získejte, po čem toužíte, od jednodenního strniště přes krátký střih až po delší vous.
4.5
z 5
1034
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
vlasatí
27/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Je perfektní
No comment.Perfektní mašinka.Rychlé a kvalitní oholení.Mohu jedině doporučit.Za mě No.1
Výhody
Lehký , skladný
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-04-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-04-12
Roman75
30/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Překvapivě skvěle fungující
Přes trochu nedůvěry, jsem s holenim spokojen. Tichý provoz, rychlé nabíjení, funkční příslušenství.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
25/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprostá bomba.Spokojenost, doporučuji.
Doporučuji.Naprostá spokojenost., přímo bomba........
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Vs its predecessor while shaving
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.