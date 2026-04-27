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Ukončeno
Dobíjecí Li-iontová baterie
Přesný hřeben s 12 délkami
Mokré a suché použití
Indikátor baterie
Philips OneBlade je navržen pro styling tváře a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.
Zastřihujte své strniště na oblíbenou délku. Philips OneBlade je dodáván spolu s přesným hřebenem umožňujícím nastavení na 12 délek, s pomocí kterého lze vytvořit jednodenní či krátké strniště nebo i delší bradku.
Díky oboustrannému břitu uvidíte každý chloupek a během několika sekund vytvoříte přesné linie.
Ocenění
4.5
z 5
1034
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
vlasatí
27/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Je perfektní
No comment.Perfektní mašinka.Rychlé a kvalitní oholení.Mohu jedině doporučit.Za mě No.1
Výhody
Lehký , skladný
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-04-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-04-12
Roman75
30/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Překvapivě skvěle fungující
Přes trochu nedůvěry, jsem s holenim spokojen. Tichý provoz, rychlé nabíjení, funkční příslušenství.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
25/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprostá bomba.Spokojenost, doporučuji.
Doporučuji.Naprostá spokojenost., přímo bomba........
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
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