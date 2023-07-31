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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
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Ukončeno
Pro zastřihování, tvarování, holení
Oholí bez pořezání
Přesný hřeben s 14délkami střihu
Nabíjecí, mokré i suché použití
Philips OneBlade je revoluční technologie péče o vzhled navržená pro muže, kteří rádi mění styl svých vousů. OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí vousy jakékoli délky. Jedinečná holicí technologie OneBlade kombinuje rychle se pohybující ostří (200x za vteřinu) se systémem dvojí ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holení delších vousů. OneBlade neholí příliš nakrátko, takže nepodráždí vaši pokožku.
Zastřihněte si vousy na rovnoměrnou délku s pomocí dodaného nastavitelného hřebenu pro přesný střih. Vyberte si jedno ze 14 nastavení délky a získejte, po čem toužíte, od jednodenního strniště přes krátký střih až po delší vous.
Vytvarujte si vousy do dokonalého stylu díky oboustrannému břitu, který umožňuje dokonalou přesnost a to i v hůře dostupných, nebo citlivých oblastech. Vylaďte svůj styl snadno a za pár vteřin.
4.6
z 5
740
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Buton123
31/07/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfektní
Výrobek skvěle funguje jen hlavice jsou příliš drahé
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro QP6510/60 Obličej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro QP6510/60 Obličej
Edison eagle
24/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Strojek padne do ruky
Pohodlná manipulace při holení a dostatečná výdrž aku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6520/20 OneBlade Pro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6520/20 OneBlade Pro
Jovanni
16/05/2022
Česká republika
Skvělý výrobek
Strojek mám už dlouhou dobu, myslím že už přes dva roky. Po holení žiletkou často zarůstaly vousy, teď už skoro vůbec. Líbí se mi, že nástavce se dají použít i od jiných typů OneBlade. Vybral jsem si tenhle typ kvůli designu. Indikace 3 čárek nabití mi vyhovuje. Když strojek signalizuje poslední čárku, nabíjím. Zhruba tak jednou za měsíc, měsíc a půl. Holím se co dva dny. Nástavce měním zhruba jednou za dva měsíce. Vydrží opravdu dlouho. Strojek si půjčuje i snoubenka (ta si ale neholí vousy :D)
Výhody
Lepší než žiletka; Dlouhá výdrž baterií, nejen na vousy
Nevýhody
Nevím o žádných
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6510/20 OneBlade Pro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6510/20 OneBlade Pro
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Kompatibilní se všemi produkty OneBlade kromě: QP4xx