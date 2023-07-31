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  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
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  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

Ukončeno

OneBlade Pro

QP6510/20

4.6
| (740) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat a holit vousy jakékoli délky a vytvářet přesné linie a tvary. Zapomeňte na používání několika nástrojů pro zastřihování, úpravu a holení vousů, OneBlade zvládne všechno.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Oholí bez pořezání

OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

  • Pro zastřihování, tvarování, holení

  • Oholí bez pořezání

  • Přesný hřeben s 12délkami střihu

  • Nabíjecí, mokré i suché použití

Unikátní technologie OneBlade

Unikátní technologie OneBlade

Philips OneBlade je revoluční technologie péče o vzhled navržená pro muže, kteří rádi mění styl svých vousů. OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí vousy jakékoli délky. Jedinečná holicí technologie OneBlade kombinuje rychle se pohybující ostří (200x za vteřinu) se systémem dvojí ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holení delších vousů. OneBlade neholí příliš nakrátko, takže nepodráždí vaši pokožku.

Zastřihni to

Zastřihujte své strniště na oblíbenou délku. Philips OneBlade je dodáván spolu s přesným hřebenem umožňujícím nastavení na 12 délek, s pomocí kterého lze vytvořit jednodenní či krátké strniště nebo i delší bradku.

Tvaruje

Vytvarujte si vousy do dokonalého stylu díky oboustrannému břitu, který umožňuje dokonalou přesnost a to i v hůře dostupných, nebo citlivých oblastech. Vylaďte svůj styl snadno a za pár vteřin.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

740

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

31/07/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektní

Výrobek skvěle funguje jen hlavice jsou příliš drahé

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro QP6510/60 Obličej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro QP6510/60 Obličej

24/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Strojek padne do ruky

Pohodlná manipulace při holení a dostatečná výdrž aku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6520/20 OneBlade Pro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6520/20 OneBlade Pro

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Strojek mám už dlouhou dobu, myslím že už přes dva roky. Po holení žiletkou často zarůstaly vousy, teď už skoro vůbec. Líbí se mi, že nástavce se dají použít i od jiných typů OneBlade. Vybral jsem si tenhle typ kvůli designu. Indikace 3 čárek nabití mi vyhovuje. Když strojek signalizuje poslední čárku, nabíjím. Zhruba tak jednou za měsíc, měsíc a půl. Holím se co dva dny. Nástavce měním zhruba jednou za dva měsíce. Vydrží opravdu dlouho. Strojek si půjčuje i snoubenka (ta si ale neholí vousy :D)

Výhody

Lepší než žiletka; Dlouhá výdrž baterií, nejen na vousy

Nevýhody

Nevím o žádných

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6510/20 OneBlade Pro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP6510/20 OneBlade Pro

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

  2. Kompatibilní se všemi produkty OneBlade kromě: QP4xx