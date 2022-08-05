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  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
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  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
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  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
  • Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.

Ukončeno

OneBladeSada na tělo

QP610/50

4.6
| (161) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.
Philips OneBlade Tvář + Tělo zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. K dispozici máte břit pro obličej, břit s ochranným nástavcem na tělo a hřeben na tělo. Přestaňte používat více nástrojů. OneBlade zvládne vše.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Oholí bez podráždění a bez pořezání pokožky

Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.

  • Zástřih, tvar, oholení

  • 1× originální břit Body a 1× sada Body

  • Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade

  • Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Nový Philips OneBlade je revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Břit, který se jen tak neztupí

Břit, který se jen tak neztupí

Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

161

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.

[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

10/06/2022

Česká republika

Česká republika

Oné Blade

Perfektní! Do prvního použití jsem nesnášel se holit. Po koupi One Blade jsem na holení změnil názor. Žádné škubani, tahání a nepříjemné pocity u holení. Mohu opravdu doporučit opravdu všem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

11/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Užitečný pomocník

Strojek se jednoduše používá, je skladný, lehký. Nevezme však vše napoprvé, je potřeba místo několikrát přejet z různých směrů. Výměnné hlavice jsou křehké, už se mi stalo, že se plast ulomil

Výhody

skladný, lehký

Nevýhody

nevezme vše napoprvé

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.