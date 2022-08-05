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Ukončeno
Zástřih, tvar, oholení
1× originální břit Body a 1× sada Body
Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade
Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti
Nový Philips OneBlade je revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.
Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.
4.6
z 5
161
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Vendelin
05/08/2022
Česká republika
Zaměstnanec společnosti Philips
Je to perfektni vec, setri cas a holi krasne.
[Employee of philipsglobal] Perfektne oholi. Je to dobra vec vrele doporucuci.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
DonDada
10/06/2022
Česká republika
Oné Blade
Perfektní! Do prvního použití jsem nesnášel se holit. Po koupi One Blade jsem na holení změnil názor. Žádné škubani, tahání a nepříjemné pocity u holení. Mohu opravdu doporučit opravdu všem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
wasym
11/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Užitečný pomocník
Strojek se jednoduše používá, je skladný, lehký. Nevezme však vše napoprvé, je potřeba místo několikrát přejet z různých směrů. Výměnné hlavice jsou křehké, už se mi stalo, že se plast ulomil
Výhody
skladný, lehký
Nevýhody
nevezme vše napoprvé
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP620/50 Sada Tvář + Tělo
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