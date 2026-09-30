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Snadno zastřihněte, tvarujte nebo oholte vousy všech délek
Inovativní břit 360 se dokáže ohnout jakýmkoli směrem a dokonale se tak přizpůsobit křivkám vašeho obličeje. Konstrukce umožňuje stálý kontakt s pokožkou a snadné ovládání. Vousy i na těžko dosažitelných místech pohodlně zastřihnete nebo oholíte pouhými několika pohyby. Břity jsou kompatibilní se všemi modely OneBlade.
Zástřih, tvar, oholení
2x břit 360
Kompatibilní s každou rukojetí OneBlade**
Břit má životnost až 4 měsíce*
Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.
*Pro nejlepší oholení používejte s modely QP2/QP6XXX.
Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.
4.6
z 5
3093
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Tasmanský čert
30/09/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
100% výrobce
Velmi výborný produkt náhradní hlavice na holení Philips
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP420/50 Náhradní břit 360
Datum použití 2026-09-24
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP420/50 Náhradní břit 360
Datum použití 2026-09-24
Matesssall
24/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprostá spokojenost
Naprostá spokojenost, nejlepší strojky na světě...
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP440/50 Náhradní břit 360
Datum použití 2026-08-21
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP440/50 Náhradní břit 360
Datum použití 2026-08-21
OndraEizik
02/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd
Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Datum použití 2026-04-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Datum použití 2026-04-29
Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Kde existují zařízení
Při použití u modelů QP6620/xx, QP6520/xx, QP6510/xx, QP6505/xx neumožní využít plnou pohyblivost tohoto břitu.