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Ukončeno
1 náhradní břit
1 x Original
Hodí se ke každé rukojeti OneBlade
Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti
Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.
Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.
4.2
z 5
56
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Jan1
17/06/2018
Česká republika
Výkonnost a odolnost
Po několika letech jsem konečně našel to co jsem hledal..Super holící a zastřihávací strojek Philips One Blade.Opravdu všem co se holí mohu jen doporučit..Konec nepříjemného trhání a tahání vlasů nebo vousů a podrážděné pokožky..Pro vývojáře:Jen tak dál hoši...SUPER a díky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Hifi
06/03/2018
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti.
Holicí strojek používám zhruba dva měsíce. První dojem byl úžasný.Oholí jakékoliv dlouhé vousy, takže se nemusim holit každý den.Velice dobře se s ním tvaruje. Trošku horší je zastříhávač, tím se musí při holení předjíždět vícekrát.Holení strojkem je velice rychlé a pohotové.Vřele doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Warner
16/01/2018
Česká republika
Vynikajici. Konecne rozumny zpusob holeni.
Po OneBlade jsem nejakou dobu pokukoval a pred Vanocemi jsem se rozhodl udelat si radost. A nelituju. Bezne holici strojky at uz planzetove od konkurence nebo rotacni od Philips nebyly prijemne. Holeni penou zdrzovalo. Takze vytez byl elektricky zastrihovac. OneBlade jej ale na cele care prekonal. Oholi ryhle, kvalitne (klidne bych to srovnal s beznym holicim strojkem) a prijemne. Zadne tahani, podrazdena kuze. Nabity vydrzi neskutecne dlouho. Pohodlne cisteni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit
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Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.