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  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

Ukončeno

OneBladeNáhradní břit

QP210/50

4.2
| (56) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat a holit vousy jakékoli délky a vytvářet přesné. Zapomeňte na používání několika nástrojů pro zastřihování, úpravu a holení vousů, OneBlade zvládne všechno.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Kompatibilní výrobky
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Obličej

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61

Oholí bez pořezání

OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

  • 1 náhradní břit

  • 1 x Original

  • Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

  • Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Břit, který se jen tak neztupí

Břit, který se jen tak neztupí

Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

56

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Výkonnost a odolnost

Po několika letech jsem konečně našel to co jsem hledal..Super holící a zastřihávací strojek Philips One Blade.Opravdu všem co se holí mohu jen doporučit..Konec nepříjemného trhání a tahání vlasů nebo vousů a podrážděné pokožky..Pro vývojáře:Jen tak dál hoši...SUPER a díky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

06/03/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné vlastnosti.

Holicí strojek používám zhruba dva měsíce. První dojem byl úžasný.Oholí jakékoliv dlouhé vousy, takže se nemusim holit každý den.Velice dobře se s ním tvaruje. Trošku horší je zastříhávač, tím se musí při holení předjíždět vícekrát.Holení strojkem je velice rychlé a pohotové.Vřele doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

16/01/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikajici. Konecne rozumny zpusob holeni.

Po OneBlade jsem nejakou dobu pokukoval a pred Vanocemi jsem se rozhodl udelat si radost. A nelituju. Bezne holici strojky at uz planzetove od konkurence nebo rotacni od Philips nebyly prijemne. Holeni penou zdrzovalo. Takze vytez byl elektricky zastrihovac. OneBlade jej ale na cele care prekonal. Oholi ryhle, kvalitne (klidne bych to srovnal s beznym holicim strojkem) a prijemne. Zadne tahani, podrazdena kuze. Nabity vydrzi neskutecne dlouho. Pohodlne cisteni.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP210/50 Náhradní břit

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.