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  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy
  • Ostříhejte si vlastní vlasy

Ukončeno

Zastřihovač vlasů pro domácí použití

QC5170/00

5
| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ostříhejte si vlastní vlasy
Představujeme historicky první zastřihovač konstruovaný pro stříhání vlastních vlasů, a to díky hlavě otočné o 180° a konstrukci form-fit. Snadno dosáhnete i na ta nejhůře přístupná místa. Stříhání vlastních vlasů nebylo nikdy tak snadné!
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Dokonce i na těžko přístupných místech

Ostříhejte si vlastní vlasy

  • Střihací jednotka otočná o 180°

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.

Snadné uchopení pro úplnou kontrolu

Snadné uchopení pro úplnou kontrolu

Výrobek je určen pro snadné uchopení, které vám zajišťuje úplnou kontrolu a snadné ovládání.

Mimořádně výkonná baterie pro snadné ostříhání všech typů vlasů

Mimořádně výkonná baterie pro snadné ostříhání všech typů vlasů

Mimořádně výkonný akumulátor zajišťuje vynikající výkon při stříhání i těch nejhustších vlasů

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný strojek

Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití

27/08/2023

Polska

Polska

Długość użytkowania, trwałość.

Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

15/03/2023

Polska

Polska

Lepszej nie miałem

Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.

Výhody

Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 