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Ukončeno
Střihací jednotka otočná o 180°
Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.
Výrobek je určen pro snadné uchopení, které vám zajišťuje úplnou kontrolu a snadné ovládání.
Mimořádně výkonný akumulátor zajišťuje vynikající výkon při stříhání i těch nejhustších vlasů
5.0
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Araya
30/09/2019
Česká republika
Výborný strojek
Vlastním ho několik let cca 8 a musím říct, že lepší strojek na vlasy jsem neměl. Otočná hlava mi umožnuje se ostříhat sám bez cizí pomoci velmi jednoduše. Jelikož si stříhám hlavu bez nástavce celou. Sháněl jsem náhradu, kdyby náhodou někdy vypověděl službu, ale nikde nic podobného není. Ani philips nedělá alternativu a nechápu proč.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Zastřihovač vlasů pro domácí použití
org_
27/08/2023
Polska
Długość użytkowania, trwałość.
Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Piotrek1981!!!
15/03/2023
Polska
Lepszej nie miałem
Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.
Výhody
Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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