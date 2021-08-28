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Ukončeno

Hairclipper series 1000Zastřihovač vlasů

QC5050/00

4.5

| (10) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

Zastřihovač vlasů Super-Easy

S tímto zastřihovačem vlasů Super-Easy vytvoříte pomocí až 8 nastavení délek od 1 do 21 mm jakýkoli účes, po kterém toužíte. Stačí jen vybrat správnou délku vlasů, zajistit a stříhat. Nyní navíc s hřebenem pro strniště pro mimořádně krátký účes a 3denní vzhled strniště.

Zobrazit všechny výhody
Philips OneGrooming #1 Icon

Světová jednička mezi značkami elektrické péče o vzhled1

Nastavte délku, zajistěte, stříhejte

Zastřihovač vlasů Super-Easy

  • S hřebenem pro kopírování obrysů tváře

8 integrovaných nastavení délky až do 21 mm

8 integrovaných nastavení délky až do 21 mm

Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku z univerzálního rozsahu možných délek.

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře pro rychlost a pohodlí

Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.

Krátký hřeben pro ostříhaní vlasů na 1,6 mm

Krátký hřeben pro ostříhaní vlasů na 1,6 mm

Speciální hřeben pro ostříhaní vlasů na mimořádně krátký účes.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

10

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

3
2

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů

Výhody

Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-08-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Datum použití 2019-08-28

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Euromonitor International, objem maloobchodního prodeje v kusech, elektrická úprava vzhledu zahrnující kombinaci kategorií Body Shavers, Electric Facial Cleansers a Hair Care Appliances, údaje za rok 2025. 