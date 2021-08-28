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Ukončeno
Zastřihovač vlasů Super-Easy
S tímto zastřihovačem vlasů Super-Easy vytvoříte pomocí až 8 nastavení délek od 1 do 21 mm jakýkoli účes, po kterém toužíte. Stačí jen vybrat správnou délku vlasů, zajistit a stříhat. Nyní navíc s hřebenem pro strniště pro mimořádně krátký účes a 3denní vzhled strniště.
S hřebenem pro kopírování obrysů tváře
Zvolí a zablokuje vámi požadovanou délku z univerzálního rozsahu možných délek.
Hřeben kopírující obrysy tváře se přizpůsobí jakékoli křivce a poskytuje tak rychlé a pohodlné výsledky.
Speciální hřeben pro ostříhaní vlasů na mimořádně krátký účes.
4.5
z 5
10
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Bikjejumper3
28/08/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů
Výhody
Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2019-08-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Datum použití 2019-08-28
mietpet1
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Sylwek90
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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