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Ukončeno
Patentovaný systém 2D Contour Tracking zaručuje rovnoměrné ostříhání. Přizpůsobí se obrysům hlavy a poskytne vám kontrolu nad účesem.
Vytvořte pomocí až 8 nastavení délek od 1 do 21 mm jakýkoli účes pouze tímto jedinečným nastavitelným hřebenem. Bezpečnostní zámek zajistí bezpečné stříhání.
5.0
z 5
13
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Myšáci
04/05/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená
Výhody
Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy
Nevýhody
Za několik let jsem žádné neobjevila
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
jrsakul
05/04/2018
Česká republika
v poměru cena výkon nemá konkurenci
Strojek mám již několik let (asi skoro 10) a vždy funguje bez problému, používal jsem ho nějaký čas i jako zastřihovač vousů a taky bez problému. Celkově jsem velice spokojený s tímto výrokem, má ho i můj táta. V poměru cena výkon je super.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Yaro
31/01/2016
Polska
Jest doskonała prosta
Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów
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