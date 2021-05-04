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  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů
  • Zastřihovač vlasů

Ukončeno

Hairclipper series 1000Zastřihovač vlasů

QC5000/00

5
| (13) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zastřihovač vlasů
Tento zastřihovač vlasů Philips umožňuje vytvořit jakýkoli požadovaný vzhled.
Zobrazit všechny výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Není potřeba žádná praxe

Zastřihovač vlasů

Úplná kontrola

Úplná kontrola

Patentovaný systém 2D Contour Tracking zaručuje rovnoměrné ostříhání. Přizpůsobí se obrysům hlavy a poskytne vám kontrolu nad účesem.

Bezpečná a jednoduchá úprava účesu

Bezpečná a jednoduchá úprava účesu

Vytvořte pomocí až 8 nastavení délek od 1 do 21 mm jakýkoli účes pouze tímto jedinečným nastavitelným hřebenem. Bezpečnostní zámek zajistí bezpečné stříhání.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

13

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená

Výhody

Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy

Nevýhody

Za několik let jsem žádné neobjevila

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

05/04/2018

Česká republika

Česká republika

v poměru cena výkon nemá konkurenci

Strojek mám již několik let (asi skoro 10) a vždy funguje bez problému, používal jsem ho nějaký čas i jako zastřihovač vousů a taky bez problému. Celkově jsem velice spokojený s tímto výrokem, má ho i můj táta. V poměru cena výkon je super.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

31/01/2016

Polska

Polska

Jest doskonała prosta

Używam maszynki 8 lat i dopiero teraz myślę o zakupie takiej samej ponieważ moja zaczyna tępić.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hairclipper series 1000 QC5000/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 