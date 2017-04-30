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Ukončeno
PX840T/12
Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
Přenosný zvukový systém Philips PX840T bez problémů přehrává hudbu z vašich oblíbených zdrojů – Bluetooth, USB, CD a FM/MW rádio. Zabudovaný dynamický systém světel a výkon 50 W se postarají o dokonalý zážitek z poslechu.
Bluetooth
50 W
Dynamické světlo
Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.
Rozjeďte párty s dynamickými světelnými efekty reagujícími na hudbu. Rozsviťte noc pomocí dvou dynamických světelných efektů, které září přímo z reproduktorů. Zapínejte a vypínejte světla přepnutím spínače, aniž by vám unikl jediný takt. Osvětlete párty jak chcete – od klidného, intimního osvětlení až po úžasné efekty tanečního klubu – nastavujte tóny a náladu zároveň!
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
3.7
z 5
3
Recenze
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Radio CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD