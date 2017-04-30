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Ukončeno

CD Soundmachine

PX840T/12

3.7

| (3) Recenze

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

Přenosný zvukový systém Philips PX840T bez problémů přehrává hudbu z vašich oblíbených zdrojů – Bluetooth, USB, CD a FM/MW rádio. Zabudovaný dynamický systém světel a výkon 50 W se postarají o dokonalý zážitek z poslechu.

Zobrazit všechny výhody

s technologií Bluetooth

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dynamické světlo

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Rozjeďte párty s dynamickými světelnými efekty

Rozjeďte párty s dynamickými světelnými efekty

Rozjeďte párty s dynamickými světelnými efekty reagujícími na hudbu. Rozsviťte noc pomocí dvou dynamických světelných efektů, které září přímo z reproduktorů. Zapínejte a vypínejte světla přepnutím spínače, aniž by vám unikl jediný takt. Osvětlete párty jak chcete – od klidného, intimního osvětlení až po úžasné efekty tanečního klubu – nastavujte tóny a náladu zároveň!

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Radio CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PX840T Bumbox CD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu