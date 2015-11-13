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Ukončeno
Břity TripleTrack
Výkyvné hlavy
Více než 60 minut holení bez kabelu pro 21 oholení. Plné nabití za 1 hodinu, takže je vždy připraven, když jej potřebujete.
Systém s dvojitým břitem, který je součástí elektrického holicího strojku, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Holicí strojek se automaticky přizpůsobuje konturám vašeho obličeje a krku pro hladší oholení
4.1
z 5
30
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Karolko
13/11/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá volba!
Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Bronek
28/09/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.
Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Ton45
13/09/2014
Česká republika
Se strojkem jsem spokojen
Holící strojky Philips používám již asi 25 let. Za tuto dobu jsem měl už 2 typy a se všemi jsem byl velice spokojen. Proto jsem i při nákupu třetího holícího strojku opět vsadil na osvědčenou značku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025