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Ukončeno

Shaver series 5000 PowerTouchHolicí strojek pro suché holení

PT920/21

4.1
| (30) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
TripleTrack
Tento holicí strojek Philips PowerTouch Pro zrychlí vaše rána. Nové drobnosti v konstrukci, plná omyvatelnost a osvědčená efektivita holení Triple Track. Systém PowerTouch zajišťuje vždy rychlý průběh ranního holení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí více než 50 % při každém tahu

TripleTrack

  • Břity TripleTrack

  • Výkyvné hlavy

Více než 60 minut holení bez kabelu, 1 hodina nabíjení

Více než 60 minut holení bez kabelu, 1 hodina nabíjení

Více než 60 minut holení bez kabelu pro 21 oholení. Plné nabití za 1 hodinu, takže je vždy připraven, když jej potřebujete.

Systém Super Lift & Cut pro pohodlné a hladké oholení

Systém Super Lift & Cut pro pohodlné a hladké oholení

Systém s dvojitým břitem, který je součástí elektrického holicího strojku, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Dynamická odezva na obrysy tváře se přizpůsobí křivkám obličeje a krku.

Dynamická odezva na obrysy tváře se přizpůsobí křivkám obličeje a krku.

Holicí strojek se automaticky přizpůsobuje konturám vašeho obličeje a krku pro hladší oholení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

30

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

2

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá volba!

Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.

Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

13/09/2014

Česká republika

Česká republika

Se strojkem jsem spokojen

Holící strojky Philips používám již asi 25 let. Za tuto dobu jsem měl už 2 typy a se všemi jsem byl velice spokojen. Proto jsem i při nákupu třetího holícího strojku opět vsadil na osvědčenou značku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 