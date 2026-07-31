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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Až 215 g/min páry a parní ráz 850 g
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Inteligentní automatická pára s pohybovým senzorem
1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu
Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.
Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
4.8
z 5
24
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.
Ve srovnání s modelem PSG8000S.
Ve srovnání s režimem MAX
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.