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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Až 215 g/min páry a parní ráz 750 g
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Pohodlný design
1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu
Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.
Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
4.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Výhody
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.
ve srovnání s modelem PSG8000S
Ve srovnání s režimem MAX
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.