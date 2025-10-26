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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Výkon páry až 215 g/min a parní ráz 750 g pro rychlejší žehlení
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Pohodlný design
1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu
Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.
Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Výhody
Preporucila bih svima.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Výhody
Лек, удобен
Nevýhody
Не намирам такива
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.
ve srovnání s modelem PSG8000S
Ve srovnání s režimem MAX
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.