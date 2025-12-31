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Ukončeno

6000 seriesSluchátka do uší s mikrofonem

PRO6105BK/00

Dokonale čistý
Pro ty, kdo touží jen po čistém zvuku. Tato kabelová sluchátka do uší si poradí se seznamy stop, podcasty i hovory. Jsou kompatibilní i se zvukem ve vysokém rozlišení: při poslechu oblíbené streamovací služby s vysokým rozlišením uslyšíte více.
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Dokonale čistý

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • integrovaný mikrofon

  • Černá

  • Do ucha

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk

Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte. Při poslechu hudby a podcastů poskytují dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory čistý a detailní zvuk.

Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte více

Máte rádi službu streamování ve vysokém rozlišení? Díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém rozlišení uslyšíte více. Dokáží reprodukovat vysoké frekvence až do 40 kHz a poskytnou vám více detailů, když jste na cestách.

3 vyměnitelné pogumované kryty na konce sluchátek. Pohodlný tvar

Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Vychutnejte si pohodlí při celodenním poslechu a vynikající pasivní izolaci hluku.

Technické specifikace

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