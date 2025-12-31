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Ukončeno
PRO6105BK/00
8,6mm reproduktory / uzavřená
integrovaný mikrofon
Černá
Do ucha
Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte. Při poslechu hudby a podcastů poskytují dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory čistý a detailní zvuk.
Máte rádi službu streamování ve vysokém rozlišení? Díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém rozlišení uslyšíte více. Dokáží reprodukovat vysoké frekvence až do 40 kHz a poskytnou vám více detailů, když jste na cestách.
Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Vychutnejte si pohodlí při celodenním poslechu a vynikající pasivní izolaci hluku.
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