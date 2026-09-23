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Ukončeno
OR2000B/12
Udávejte nové trendy s minirádiem Original
Minirádio Philips Original je neuvěřitelně zábavné. Mimo úžasného retrostylu nabízí systém reproduktorů Bass Reflex výkonné basy a velký svítící knoflík analogového ladění, který vám usnadní ladění oblíbených stanic.
FM/MW
Audio-in
3 W
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální minirádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „BF 102 U“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.
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