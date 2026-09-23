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Ukončeno

Minirádio Original

OR2000B/12

Udávejte nové trendy s minirádiem Original

Minirádio Philips Original je neuvěřitelně zábavné. Mimo úžasného retrostylu nabízí systém reproduktorů Bass Reflex výkonné basy a velký svítící knoflík analogového ladění, který vám usnadní ladění oblíbených stanic.

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Udávejte nové trendy s minirádiem Original

  • FM/MW

  • Audio-in

  • 3 W

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Analogový rádiový tuner FM/MW

Analogový rádiový tuner FM/MW

Soudobá verze ikonického designu Philetta

Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální minirádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „BF 102 U“. Toto kompaktní rádo ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu