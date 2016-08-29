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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

NTRX100/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ideální zařízení pro párty

Rozjeďte tu největší párty. Díky dvěma rotačním diskům zařízení Philips NTRX100 můžete přehrávat a nabíjet dva chytré telefony, mixovat a ladit hudbu z knihoven zařízení. Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth díky jednodotykovému párování NFC.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Ideální zařízení pro párty

  • 380 W

Tančete v rytmu s barevnou hudbou

Tančete v rytmu s barevnou hudbou

Dělejte kroky včas podle úžasného rytmu hudby. Skvělá světla blikají do rytmu písní a přidávají melodiím na zábavě a vzrušení. Nechcete-li mít světla zapnutá, stačí jednoduše tuto funkci vypnout. Dodejte touto senzační barevnou hudbou lesk a šťávu tanečním večírkům, žhavým oslavám a skvělým akcím.

Jednoduché uspořádání s libovolným zařízením pro párty společnosti Philips

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX100 Мини Hi-Fi система

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX100 Мини Hi-Fi система

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