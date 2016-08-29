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Ukončeno
Ideální zařízení pro párty
Rozjeďte tu největší párty. Díky dvěma rotačním diskům zařízení Philips NTRX100 můžete přehrávat a nabíjet dva chytré telefony, mixovat a ladit hudbu z knihoven zařízení. Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth díky jednodotykovému párování NFC.
380 W
Dělejte kroky včas podle úžasného rytmu hudby. Skvělá světla blikají do rytmu písní a přidávají melodiím na zábavě a vzrušení. Nechcete-li mít světla zapnutá, stačí jednoduše tuto funkci vypnout. Dodejte touto senzační barevnou hudbou lesk a šťávu tanečním večírkům, žhavým oslavám a skvělým akcím.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX100 Мини Hi-Fi система
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX100 Мини Hi-Fi система
Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.