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3 roky záruky na všechny produkty
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Prodloužená záruka až 5 let
5 nacvakávacích hřebenů (2, 3, 5, 7 mm)
2D holicí strojek, kopíruje obrysy tváře
61 min bezdrátového použití / 1 h nabíjení
Nástavec na péči o záda
Záruka až 5 let
Jemně a efektivně odstraňte nežádoucí chloupky v nose a uších. Před použitím zkontrolujte, zda jsou nosní dírky čisté, opatrně zasuňte zastřihovač dovnitř nosu, nejvýše 0,5 cm, a pomalu jím otáčejte. Při zastřihování ušních chloupků dbejte, aby se v uších nenacházel maz. V případě chloupků obočí zasuňte do drážek jeden ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte lehkým tlakem a pohybem proti růstu chloupků, čímž získáte rovnoměrné zastřižení na požadovanou délku. Pro zastřihování drobných chloupků používejte zařízení s hřebenem pro detailní zastřihovač, který je součástí balení, nebo bez něj. Pomocí přesné hlavy nástroje upravte úhel a tvar zastřihování a definujte okraje vousů nebo bradky.
Tento zastřihovač nosních a ušních chloupků a obočí je navržený pro bezpečí a pohodlí. Systém Protective Guard zakrývá břity a zabraňuje jejich přímému styku s kůží, přičemž jeho konstrukce minimalizuje počet zapomenutých chloupků, tahání a škubání.
Náš inovativní oboustranný a přesný zastřihovač stříhá rychle a snadno z libovolného úhlu a v libovolném směru.
4.7
z 5
83
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
kejtra
01/12/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli
velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě
Výhody
praktičnost
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Adaaa3
17/05/2022
Česká republika
Skvělý!
multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)
Výhody
výměnné nástavce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
ts.jerry
10/05/2022
Česká republika
Velmi dobrý výrobek
Netahá, dobře zastřihuje, je za dobrou cenu a servis je v republice.
Výhody
kvalita + cena
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.
Platí výhradně pro modely 5000, 7000 a 9000 Series. K dispozici pro celosvětový trh s výjimkou USA, Kanady a Číny.