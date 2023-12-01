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  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
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  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání

Nose trimmer series 5000Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

NT5650/16

4.7
| (83) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dokonalé pohodlí bez tahání
Zastřihovač nosních chloupků řady 5000 jemně zastřihuje chloupky v nose, uších, na obočí. Nová technologie PrecisionTrim a systém Protective Guard byly navrženy tak, aby zajistily snadné a účinné zastřihování bez tahání a škubání.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších, na obočí

Dokonalé pohodlí bez tahání

  • 5 nacvakávacích hřebenů (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D holicí strojek, kopíruje obrysy tváře

  • 61 min bezdrátového použití / 1 h nabíjení

  • Nástavec na péči o záda

  • Záruka až 5 let

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších, na obočí

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších, na obočí

Jemně a efektivně odstraňte nežádoucí chloupky v nose a uších. Před použitím zkontrolujte, zda jsou nosní dírky čisté, opatrně zasuňte zastřihovač dovnitř nosu, nejvýše 0,5 cm, a pomalu jím otáčejte. Při zastřihování ušních chloupků dbejte, aby se v uších nenacházel maz. V případě chloupků obočí zasuňte do drážek jeden ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte lehkým tlakem a pohybem proti růstu chloupků, čímž získáte rovnoměrné zastřižení na požadovanou délku. Pro zastřihování drobných chloupků používejte zařízení s hřebenem pro detailní zastřihovač, který je součástí balení, nebo bez něj. Pomocí přesné hlavy nástroje upravte úhel a tvar zastřihování a definujte okraje vousů nebo bradky.

Snadné a účinné zastřihování bez poškrábání či pořezání

Snadné a účinné zastřihování bez poškrábání či pořezání

Tento zastřihovač nosních a ušních chloupků a obočí je navržený pro bezpečí a pohodlí. Systém Protective Guard zakrývá břity a zabraňuje jejich přímému styku s kůží, přičemž jeho konstrukce minimalizuje počet zapomenutých chloupků, tahání a škubání.

Snadné zastřihování z libovolného úhlu

Snadné zastřihování z libovolného úhlu

Náš inovativní oboustranný a přesný zastřihovač stříhá rychle a snadno z libovolného úhlu a v libovolném směru.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

83

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

2

01/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli

velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě

Výhody

praktičnost

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý!

multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)

Výhody

výměnné nástavce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý výrobek

Netahá, dobře zastřihuje, je za dobrou cenu a servis je v republice.

Výhody

kvalita + cena

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

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Upozornění

  1. Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.

  2. Platí výhradně pro modely 5000, 7000 a 9000 Series. K dispozici pro celosvětový trh s výjimkou USA, Kanady a Číny.