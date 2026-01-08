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3 roky záruky na všechny produkty
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Letní slevy až 44 %
NT3650/16
100% pohodlí bez tahání
Systém Protective Guard
Plně omyvatelný, baterie AA
2 hřebeny na obočí, pouzdro
Snadno dosáhnete na nežádoucí chloupky v nose a uších a efektivně je odstraníte. Před použitím zkontrolujte, zda jsou nosní dírky čisté, a opatrně zasuňte zastřihovač dovnitř nosu, maximálně 0,5 cm, a pomalu jím otáčejte. Při zastřihování chloupků v uších dbejte, aby se v nich nenacházel maz. V případě chloupků obočí zasuňte do drážek jeden ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte lehkým tlakem a pohybem proti růstu chloupků, čímž získáte rovnoměrné zastřižení na požadovanou délku.
Tento zastřihovač nosních a ušních chloupků a obočí je navržený pro bezpečí a pohodlí. Systém Protective Guard zakrývá břity a zabraňuje jejich přímému styku s kůží, přičemž jeho konstrukce minimalizuje počet zapomenutých chloupků, tahání a škubání.
Náš inovativní oboustranný a přesný zastřihovač stříhá rychle a snadno z libovolného úhlu a v libovolném směru.
4.1
z 5
81
Recenze
Lachimf
08/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje skvěle
Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Machr64
06/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní výrobek
Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.
Výhody
Výrobek splňuje očekávání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
AndyAaron
21/10/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jednoduche a ucinne
Mel jsem jeden z predchozich modelu od Philips a vydrzel mi asi 10 let. Kdyz jsem hledal nastupce, tak tento model byl jasna volba. Novejsi model ma jeste dalsi nastavce na zastrihavani oboci, coz je fajn. Ma take planzetu na dvou stranach, predchozi model mel jen na jedne. Vyhodou take je snimaci umyvatelna hlavice. Baterka pri mem pouzivani vydrzi dlouho. Rok urcite. Vyrobky Philips pouzivam uz dlouho a jsem s nimi spokojeny.
Výhody
Jednoduchost pouziti, dlouha vydrz na baterku, kvalitni zpracovani, omyvatelnost vodou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí