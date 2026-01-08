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  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
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  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání
  • Dokonalé pohodlí bez tahání

Nose trimmer series 3000Zastř. chl. v nose, uších a obočí

NT3650/16

4.1
| (81) Recenze
Dokonalé pohodlí bez tahání
Zastřihovač nosních chloupků řady 3000 od společnosti Philips pohodlně zastřihuje chloupky v nose, uších a na obočí. Nová technologie PrecisionTrim a systém Protective Guard byly navrženy tak, aby zajistily snadné a účinné zastřihování bez tahání a škubání.
Zobrazit všechny výhody

Zastřihujte chloupky v nose, uších a na obočí s maximálním pohodlím

Dokonalé pohodlí bez tahání

  • 100% pohodlí bez tahání

  • Systém Protective Guard

  • Plně omyvatelný, baterie AA

  • 2 hřebeny na obočí, pouzdro

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších a na obočí

Pohodlné zastřihování chloupků v nose, uších a na obočí

Snadno dosáhnete na nežádoucí chloupky v nose a uších a efektivně je odstraníte. Před použitím zkontrolujte, zda jsou nosní dírky čisté, a opatrně zasuňte zastřihovač dovnitř nosu, maximálně 0,5 cm, a pomalu jím otáčejte. Při zastřihování chloupků v uších dbejte, aby se v nich nenacházel maz. V případě chloupků obočí zasuňte do drážek jeden ze dvou hřebenů (3 a 5 mm) a zastřihujte lehkým tlakem a pohybem proti růstu chloupků, čímž získáte rovnoměrné zastřižení na požadovanou délku.

Snadné a účinné zastřihování bez poškrábání či pořezání

Snadné a účinné zastřihování bez poškrábání či pořezání

Tento zastřihovač nosních a ušních chloupků a obočí je navržený pro bezpečí a pohodlí. Systém Protective Guard zakrývá břity a zabraňuje jejich přímému styku s kůží, přičemž jeho konstrukce minimalizuje počet zapomenutých chloupků, tahání a škubání.

Snadné zastřihování z libovolného úhlu

Snadné zastřihování z libovolného úhlu

Náš inovativní oboustranný a přesný zastřihovač stříhá rychle a snadno z libovolného úhlu a v libovolném směru.

Technické specifikace

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Recenze

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4.1

z 5

81

Recenze

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje skvěle

Kupoval jsem proto, že ta "stříhací" hlava je úplně jiný typ, než ty ostatní. Musím říct, že naprostá spokojenost. První zastřihovač chloupků, který je rychle (abych nechytal nerva s lovením jednotlivých chloupků) a spolehlivě zastřihne. Velmi oceňuji i nástavce na obočí, sice jsem na to používal strojek na holení s nástavci, ale mít takhle vícero možností je fajn.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

06/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní výrobek

Zkušenosti s výrobkem zatím výborné. Kvalitní zpracování.

Výhody

Výrobek splňuje očekávání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

21/10/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jednoduche a ucinne

Mel jsem jeden z predchozich modelu od Philips a vydrzel mi asi 10 let. Kdyz jsem hledal nastupce, tak tento model byl jasna volba. Novejsi model ma jeste dalsi nastavce na zastrihavani oboci, coz je fajn. Ma take planzetu na dvou stranach, predchozi model mel jen na jedne. Vyhodou take je snimaci umyvatelna hlavice. Baterka pri mem pouzivani vydrzi dlouho. Rok urcite. Vyrobky Philips pouzivam uz dlouho a jsem s nimi spokojeny.

Výhody

Jednoduchost pouziti, dlouha vydrz na baterku, kvalitni zpracovani, omyvatelnost vodou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Zastř. chl. v nose, uších a obočí

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