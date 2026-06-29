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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Bleskové a pohodlné zastřihnutí
Plně omyvatelný
Snadné použití
Rychlé a snadné řešení, jak se zbavit nežádoucích chloupků. Rotační břity jsou chráněny kovovým krytem, který zajišťuje výkonné a zároveň ochranné zastřižení bez škrábanců a pořezání.
Zastřihovač je vodotěsný a po každém použití se snadno čistí pod tekoucí vodou.
Jemným otočením rukojeti přístroje směrem doleva jej zapnete.
4.5
z 5
62
Recenze
84%
Doporučuje tento produkt
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Výhody
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Nevýhody
Dobíjecí baterie by byla lepší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Otakárek
30/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
nejlepší zastřihovač
Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo
Výhody
téměř bezbolestné
Nevýhody
nevím o ničem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Vesely
29/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený
Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.
Výhody
velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...
Nevýhody
nenašel jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21