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  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
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  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
  • Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších

Nose trimmer series 1000Zastřihovač chloupků v nose a uších

NT1620/15

4.5
| (62) Recenze | 84% Doporučuje tento produkt
Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších
Zastřihovač nosních chloupků Philips 1000 Series šetrně odstraňuje nežádoucí chloupky v nose a uších. Otočný zastřihovač umožňuje rychlé a snadné zastřihování a strukturovaná rukojeť zajišťuje lepší úchop.
Zobrazit všechny výhody

Bezpečně odstraní nežádoucí chloupky

Rychle zastřihuje chloupky v nose a uších

  • Bleskové a pohodlné zastřihnutí

  • Plně omyvatelný

  • Snadné použití

Zastřihujte chloupky v nose a uších

Zastřihujte chloupky v nose a uších

Rychlé a snadné řešení, jak se zbavit nežádoucích chloupků. Rotační břity jsou chráněny kovovým krytem, který zajišťuje výkonné a zároveň ochranné zastřižení bez škrábanců a pořezání.

Plně omyvatelný a snadno se čistí

Plně omyvatelný a snadno se čistí

Zastřihovač je vodotěsný a po každém použití se snadno čistí pod tekoucí vodou.

Zapnutí přístroje jemným otočením rukojeti

Zapnutí přístroje jemným otočením rukojeti

Jemným otočením rukojeti přístroje směrem doleva jej zapnete.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

62

Recenze

84%

Doporučuje tento produkt

2

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr cena/výkon

Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí

Výhody

Kompaktní, snadné čistění, netahá

Nevýhody

Dobíjecí baterie by byla lepší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

30/05/2026

Česká republika

Česká republika

nejlepší zastřihovač

Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo

Výhody

téměř bezbolestné

Nevýhody

nevím o ničem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

29/05/2026

Česká republika

Česká republika

Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený

Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.

Výhody

velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...

Nevýhody

nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu