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  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
  • Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení

Philips Aifryer 5000 SeriesAirfryer

NA565/02

4.8
| (11) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení
Horkovzdušná fritéza Megabasket se přizpůsobí vašim potřebám s jedním extra velkým košem (~10 l) nebo dvěma koši (3 l + 6 l). Steamfry, pára nebo horkovzdušné smažení pro šťavnaté, křehké a křupavé výsledky. Od nedělních pečení po barevnou zeleninu. Dokonalá rodinná jídla, pokaždé.
Zobrazit všechny výhody

Více textur, nové chutě, snadnější čištění

Flexibilní Megabasket pro Steamfry, páru či horkovzdušné smažení

  • Snadný přechod z 1 Megabasketu na 2 koše

  • Všestranné horkovzdušné smažení. Nyní se Steamfry a párou

  • Snadné čištění s automatickou funkcí SteamClean

  • Návody a podpora s bezplatnou aplikací HomeID

Flexibilní koš, který se přizpůsobí každé příležitosti

Flexibilní koš, který se přizpůsobí každé příležitosti

Ať už připravujete klidnou večeři pro dva nebo jídlo pro celou rozšířenou rodinu, budete vždy připraveni. Vařte ve dvou samostatných koších o objemu 3 l + 6 l pro každodenní pohodlí, nebo je spojte do jednoho obrovského Megabasketu o objemu přibližně 10 l pro nejdůležitější jídla – dost velký na 2,5 kg hranolek, 1,9 kg žebírek nebo celé kuře. Funkce Steamfry, pára nebo horkovzdušné smažení současně zajistí pokaždé dokonalou texturu.

Objevte nové textury s funkcí Steamfry

Objevte nové textury s funkcí Steamfry

Pára a horkovzdušné smažení společně přinášejí výsledky, které překonávají pouhou křupavost – uzamykají vlhkost, zvyšují křehkost a vytvářejí textury, které jsou šťavnaté i zlatavé zároveň, což vám dává to nejlepší z obou světů. Ideální pro zlatavou pizzu, křupavý pečený chléb, šťavnaté kuře a pečenou zeleninu s vaší horkovzdušnou fritézou Airfryer s párou.

Zachovejte živiny pomocí páry

Zachovejte živiny pomocí páry

Technologie páry zachovává až 93 % živin* a zároveň vytváří hedvábné, křehké textury, které se rozplývají na jazyku. Od nadýchaných knedlíčků po dokonale připravený losos, zeleninu, která zůstává svěží, a bílkoviny, které zůstávají neuvěřitelně šťavnaté. Zdravé vaření, které skutečně chutná skvěle a které si zamilují přátelé i rodina.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

11

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Výhody

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Nevýhody

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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Upozornění

  1. Externí laboratorní měření, založeno na míře zachování vitamínu C ve srovnání s nevařenými růžičkami brokolice.

  2. Pro optimální výsledky použijte funkci parního čištění ve velkém koši po každém použití po dobu 15 minut.

  3. Ve srovnání s hranolky připravenými v běžné fritéze *vs. horkovzdušné fritézy Philips s technologií RapidAir.

  4. Pro ohřev je povoleno používat pouze skleněné, hliníkové, keramické nebo nerezové nádoby.

  5. Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit.

  6. Interní laboratorní měření NA56x s lososem ve srovnání s použitím trouby energetické třídy A. Výsledky se mohou lišit podle receptu.