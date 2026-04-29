Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vaření
Všechny řady
3000 Series Airfryer 7.2 l
Podpora
NA342/00
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Vše (9)
Zařízení (1)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lSnídaňová sada
Příslušenství k fritéze Airfryer 8,3 lOddělovač pokrmů 3 v 1
Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 lSada pro napařování a restování 2 v 1
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na grilování XXL
Na displeji fritézy Philips Airfryer se zobrazují pomlčky nebo chybový kód
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme