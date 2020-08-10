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Ukončeno
Bohatý zvuk a kompaktní provedení
Model Philips MCM710 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z vašeho přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.
Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
Připojení USB Direct
Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Výhody
Kompaktne, hea heli, töökindel
Nevýhody
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Datum použití 2018-08-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Datum použití 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem