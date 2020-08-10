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Ukončeno

Hi-Fi mikrosystém

MCM710/12

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Bohatý zvuk a kompaktní provedení

Model Philips MCM710 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z vašeho přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním USB Direct

Bohatý zvuk a kompaktní provedení

  • Přehrávání formátu MP3/WMA-CD

  • Připojení USB Direct

Funkce budíku a časovače vypnutí

Funkce budíku a časovače vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.

Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Elegantní reprosoustavy

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Výhody

Kompaktne, hea heli, töökindel

Nevýhody

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Datum použití 2018-08-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Datum použití 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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