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Ukončeno

HarmonyKomponentní Hi-Fi mikrosystém

MCM7000/12

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Mikrosystém Philips MCM7000/12 poskytuje skvělý zvuk z disků CD, připojení MP3 Link a USB Direct. Kuželové výškové reproduktory Hi-Fi poskytnou detailní a přirozený zvuk a regulace výšek a basů umožní upravit tóny. To vše s vysoce kvalitním vzhledem v působivé hliníkové skříni.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

  • Hi-Fi kuželový výškový reproduktor

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 reproduktory Hi-Fi

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum použití 2020-09-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum použití 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Výhody

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Nevýhody

Bluetooth nincs beépítve

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum použití 2018-09-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum použití 2018-09-04

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu