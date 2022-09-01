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Ukončeno
Vychutnejte si hudbu Hi-Fi
Mikrosystém Philips MCM7000/12 poskytuje skvělý zvuk z disků CD, připojení MP3 Link a USB Direct. Kuželové výškové reproduktory Hi-Fi poskytnou detailní a přirozený zvuk a regulace výšek a basů umožní upravit tóny. To vše s vysoce kvalitním vzhledem v působivé hliníkové skříni.
Hi-Fi kuželový výškový reproduktor
CD, USB, FM
60 W, 4 reproduktory Hi-Fi
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ushko
01/09/2022
България
Ověřený kupující
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum použití 2020-09-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum použití 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Výhody
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Nevýhody
Bluetooth nincs beépítve
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum použití 2018-09-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum použití 2018-09-04