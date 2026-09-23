Úhledný hudební mikrosystém

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Ukončeno
MCM280D/12
Posedlost zvukem
Vychutnejte si hudbu z iPhonu/iPodu s vynikajícím zvukem pomocí Hi-Fi mikrosystému MCM280D společnosti Philips. Je stylově navržený a během přehrávání také nabíjí iPhone/iPod, kopíruje disky CD na MP3 a prostřednictvím připojení USB Direct přehrává hudbu MP3/WMA z přenosných zařízení.
dok pro iPhone/iPod
Tento systém má celkový výstupní výkon 60 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
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