3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Posedlost zvukem
Moderní a pokrokový, s jedinečnými inovacemi a stylem. Mimořádně elegantní hudební mikrosystém Philips s dynamickou reprodukcí zvuku se vyznačuje úhledným designem s přehráváním MP3/WMA-CD a připojením USB Direct, který umožňuje umístění i na stěnu.
lze připevnit na stěnu
Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Výhody
Totul ok
Nevýhody
0
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system
Datum použití 2019-01-08
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system
Datum použití 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Výhody
Exceptional
Nevýhody
Telecomandă slaba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system
Datum použití 2018-12-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system
Datum použití 2018-12-26