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Ukončeno

Úhledný hudební mikrosystém

MCM277/12

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Moderní a pokrokový, s jedinečnými inovacemi a stylem. Mimořádně elegantní hudební mikrosystém Philips s dynamickou reprodukcí zvuku se vyznačuje úhledným designem s přehráváním MP3/WMA-CD a připojením USB Direct, který umožňuje umístění i na stěnu.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

  • lze připevnit na stěnu

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Výhody

Totul ok

Nevýhody

0

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system

Datum použití 2019-01-08

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system

Datum použití 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Výhody

Exceptional

Nevýhody

Telecomandă slaba

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system

Datum použití 2018-12-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM277 Sleek micro sound system

Datum použití 2018-12-26

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu