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Ukončeno
Posedlost zvukem
Plochý a úhledný hudební mikrosystém Philips MCM233/12, který lze upevnit na stěnu, se hodí do každého interiéru. Bavte se hudbou ze svých CD disků, připojte přenosný přehrávač přes připojení USB Direct nebo MP3 Link.
20 W
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Tento systém má celkový výstupní výkon 20 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
4.3
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Elegancka mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Elegancka mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM233 Elegancka mikrowieża