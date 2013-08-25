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Ukončeno
Plný a působivý zvuk
Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Mikrosystém Philips také přehrává MP3-CD a CD-R/RW a je vybavený reprosoustavou Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 70 W
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
4.2
z 5
18
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Ráda
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt je nejlepší!
Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Hudební mikrosystém
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Výhody
dźwięk, wygląd, wejścia,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża
Datum použití 2021-04-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża
Datum použití 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża