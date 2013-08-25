VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Primární snímek

Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM2150/12

4.2

| (18) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Plný a působivý zvuk

Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Mikrosystém Philips také přehrává MP3-CD a CD-R/RW a je vybavený reprosoustavou Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Plný a působivý zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 70 W

Maximální výstupní výkon 70 W RMS

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

18

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je nejlepší!

Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Hudební mikrosystém

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Výhody

dźwięk, wygląd, wejścia,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża

Datum použití 2021-04-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża

Datum použití 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2150 Mikrowieża

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu