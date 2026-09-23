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Ukončeno
MCM207/12
Posedlost zvukem
Díky klasickému hudebnímu mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Umožňuje přehrávání oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA pomocí připojení USB Direct nebo MP3 Link. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.
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Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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