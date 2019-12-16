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Ukončeno
Posedlost zvukem
Díky klasickému hudebnímu mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Umožňuje přehrávání oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA pomocí připojení USB Direct nebo MP3 Link. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu nevyjdou z módy.
Motorizovaná dvířka CD
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
4.3
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Výhody
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic
Datum použití 2017-12-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic
Datum použití 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic
krzysiula15
16/08/2014
Polska
DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW
Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic