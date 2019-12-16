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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

MCM205/12

4.3

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Díky klasickému hudebnímu mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Umožňuje přehrávání oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA pomocí připojení USB Direct nebo MP3 Link. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu nevyjdou z módy.

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Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem

  • Motorizovaná dvířka CD

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Výhody

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

Datum použití 2017-12-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

Datum použití 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

16/08/2014

Polska

Polska

DOSKONAŁY SPRZĘT DLA NASTOLATKÓW

Doskonały sprzęt, niska cena a za to jakość wspaniała. Kupiłam wieżę już 5 lat temu dla swojej córki i do tej pory działa bez zarzutów. Wieża posiada w zestawie pilot, co bardzo ułatwia życie ( nie trzeba wstawać by zmienić piosenkę czy stację radiową) Ma nowoczesny wygląd i jest to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy lubią mieć dobry i fajnie prezentujący się sprzęt za niewielkie pieniądze. Polecam wszystkim.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM205 Mikrowieża Classic

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu