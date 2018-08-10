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Ukončeno
Uvolněte se skvělou hudbou
Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači hudby přes připojení MP3 Link a USB Direct. Mikrosystém Philips MCM2000/12 také přehrává MP3-CD, WMA-CD a CD-R/RW a je vybaven reproduktory Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Systém RDS (Radio Data System) umožňuje ladit rozhlasové stanice bez znalosti jejich frekvence. Ve standardním režimu se při využití systému RDS na displeji zobrazuje místo vysílací frekvence název stanice, což zrychluje a usnadňuje ladění. Rozhlasové stanice mohou vysílat textové informace, jako jsou zprávy nebo informace o stanici, přímo na displej rozhlasového přijímače. Systém RDS, který je v Evropě hojně rozšířen, zajišťuje přenos textu na stejné frekvenci, jako se vysílá běžný program stanice. Můžete si vybrat, zda chcete na displeji zobrazovat základní informace, jako je název stanice, nebo využívat i další textové služby.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Микро музикална система
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Microsistem muzical
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Mikrowieża