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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM2000/12

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uvolněte se skvělou hudbou

Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači hudby přes připojení MP3 Link a USB Direct. Mikrosystém Philips MCM2000/12 také přehrává MP3-CD, WMA-CD a CD-R/RW a je vybaven reproduktory Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.

Zobrazit všechny výhody

s tímto kompaktním hudebním systémem

Uvolněte se skvělou hudbou

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby

Systém RDS (Radio Data System) umožňuje ladit rozhlasové stanice bez znalosti jejich frekvence. Ve standardním režimu se při využití systému RDS na displeji zobrazuje místo vysílací frekvence název stanice, což zrychluje a usnadňuje ladění. Rozhlasové stanice mohou vysílat textové informace, jako jsou zprávy nebo informace o stanici, přímo na displej rozhlasového přijímače. Systém RDS, který je v Evropě hojně rozšířen, zajišťuje přenos textu na stejné frekvenci, jako se vysílá běžný program stanice. Můžete si vybrat, zda chcete na displeji zobrazovat základní informace, jako je název stanice, nebo využívat i další textové služby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Микро музикална система

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Microsistem muzical

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2000 Mikrowieża

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu