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Ukončeno
MCM169/12
Posedlost zvukem
Pro ještě větší potěšení z hudby nabízí klasický hudební mikrosystém Philips možnost kopírování veškeré hudby z CD disků přímo do zařízení USB. O velkolepý zvuk se postará funkce Dynamic Bass Boost.
Ripování CD
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
Recenze
Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.