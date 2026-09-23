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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

MCM169/12

Posedlost zvukem

Pro ještě větší potěšení z hudby nabízí klasický hudební mikrosystém Philips možnost kopírování veškeré hudby z CD disků přímo do zařízení USB. O velkolepý zvuk se postará funkce Dynamic Bass Boost.

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Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem

  • Ripování CD

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Zvukový výkon 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W / Maximální hudební výkon PMPO: 400 W

Technické specifikace

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  1. Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.