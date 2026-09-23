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Ukončeno
MCM149/12
Pro mikrosystém vše v jednom
Oceňte fantastický zvuk skutečně kompaktního a stylového mikrosystému MCM149. Vychutnejte si své oblíbené melodie na disku MP3-CD, bohatě vylepšené výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost.
Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
Kompaktní provedení
Tento systém má celkový výstupní výkon 4 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.
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