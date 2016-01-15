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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM1350/12

4.2

| (5) Recenze

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslechněte si všechny své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Hudební mikrosystém Philips také přehrává formát MP3-CD a CD-R/RW. Díky maximálnímu výstupnímu výkonu 30 RMS a reproduktorům Bass Reflex zajistí skvělý zvuk a výrazné basy.

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Posedlost zvukem

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Výhody

Будильник, доступная цена.

Nevýhody

Не нашел.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Музична мікросистема

Datum použití 2019-06-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Музична мікросистема

Datum použití 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Микро музикална система

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Микро музикална система

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu