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Ukončeno
MCM1350/12
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslechněte si všechny své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Hudební mikrosystém Philips také přehrává formát MP3-CD a CD-R/RW. Díky maximálnímu výstupnímu výkonu 30 RMS a reproduktorům Bass Reflex zajistí skvělý zvuk a výrazné basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
4.2
z 5
5
Recenze
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Mikrowieża
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Výhody
Будильник, доступная цена.
Nevýhody
Не нашел.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Музична мікросистема
Datum použití 2019-06-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Музична мікросистема
Datum použití 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Микро музикална система
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1350 Микро музикална система