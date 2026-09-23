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Ukončeno
MCM103B/12
Posedlost zvukem
Vychutnejte si oblíbená CD a přenosnou hudbu tak, jak ji máte rádi. Hudební mikrosystém Philips Cube přehrává CD a navíc obsahuje připojení USB Direct pro přehrávání přenosných zdrojů hudby. Kompaktní design vyhovuje jakémukoli prostředí a životnímu stylu.
Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
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