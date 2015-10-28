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Ukončeno
MCI500H/12
Zpřístupněte svou hudbu
Užijte si hudbu po svém - s originálním a výkonným zvukem! Se 160GB zařízením MCi500H „vše v jednom“ si vychutnáte přehrávání z pevného disku, přenášení hudby z počítače, přehrávání z USB zařízení díky připojení plug and play nebo nekonečné možnosti internetového rádia.
160 GB/2000 CD
Internetové rádio zdarma
2 x 50 W
Funkce alfanumerického vyhledávání na klávesnici dálkového ovladače umožňuje okamžitě najít oblíbeného interpreta, stopu nebo album. Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko ‚Search‘ (Hledat) a poté napsat několik prvních písmen nebo číslic názvu požadované stopy nebo alba či jména interpreta. Výsledkem akce je záznam, který nejpřesněji odpovídá zadání. Není třeba ztrácet čas postupným procházením celé sbírky hudby nebo seznamu stop.
Naplňte každý pokoj ve vašem domě hudbou. Již žádné potíže s dráty a kabely a konečně žádné hádky s ostatními členy rodiny ohledně výběru hudby. Můžete nejen ukládat a přehrávat hudbu z bezdrátového hudebního centra Streamium, ale též můžete přenášet jednu stopu – nebo různé stopy – do až 5 stanic Streamium v domácnosti. Díky vestavěným inovativním funkcím, typu Můj pokoj, Moje hudba a Vysílání hudby je to snadné. Osvoboďte svou hudbu a užijte si ji kdekoli v domácnosti.
Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí analogový signál na digitální, který poté zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má také zesilovač více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.
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3.8
z 5
10
Recenze
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
2Alex
17/11/2013
Polska
Super sprzęt dla melomanów!!
Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Výhody
semmi
Nevýhody
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum použití 2018-01-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum použití 2018-01-28