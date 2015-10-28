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Ukončeno

StreamiumBezdrátový Hi-Fi mikrosystém

MCI500H/12

3.8

| (10) Recenze

Zpřístupněte svou hudbu

Užijte si hudbu po svém - s originálním a výkonným zvukem! Se 160GB zařízením MCi500H „vše v jednom“ si vychutnáte přehrávání z pevného disku, přenášení hudby z počítače, přehrávání z USB zařízení díky připojení plug and play nebo nekonečné možnosti internetového rádia.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si veškerou svou hudbu na jediném systému – bezdrátově

Zpřístupněte svou hudbu

  • 160 GB/2000 CD

  • Internetové rádio zdarma

  • 2 x 50 W

Alfanumerické vyhledávání pomocí dálkového ovladače

Alfanumerické vyhledávání pomocí dálkového ovladače

Funkce alfanumerického vyhledávání na klávesnici dálkového ovladače umožňuje okamžitě najít oblíbeného interpreta, stopu nebo album. Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko ‚Search‘ (Hledat) a poté napsat několik prvních písmen nebo číslic názvu požadované stopy nebo alba či jména interpreta. Výsledkem akce je záznam, který nejpřesněji odpovídá zadání. Není třeba ztrácet čas postupným procházením celé sbírky hudby nebo seznamu stop.

Systém je rozšiřitelný přidáním až 5 Wi-Fi stanic

Systém je rozšiřitelný přidáním až 5 Wi-Fi stanic

Naplňte každý pokoj ve vašem domě hudbou. Již žádné potíže s dráty a kabely a konečně žádné hádky s ostatními členy rodiny ohledně výběru hudby. Můžete nejen ukládat a přehrávat hudbu z bezdrátového hudebního centra Streamium, ale též můžete přenášet jednu stopu – nebo různé stopy – do až 5 stanic Streamium v domácnosti. Díky vestavěným inovativním funkcím, typu Můj pokoj, Moje hudba a Vysílání hudby je to snadné. Osvoboďte svou hudbu a užijte si ji kdekoli v domácnosti.

2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“

2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“

Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí analogový signál na digitální, který poté zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má také zesilovač více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

10

Recenze

2

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Výhody

semmi

Nevýhody

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum použití 2018-01-28

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum použití 2018-01-28

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu