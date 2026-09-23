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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD296/12

Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD a MP3-CD! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním formátu DivX

Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu