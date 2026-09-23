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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD177/58

Přeměňte libovolnou místnost na kino

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Zobrazit všechny výhody

a přehrávání USB Direct

Přeměňte libovolnou místnost na kino

  • Přehrávání formátu DivX

  • komponentní design

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu